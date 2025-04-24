Планшет обладает тонким корпусом, несмотря на ёмкую батарею.

Компания Honor представила не только свой топовый смартфон Honor GT Pro, оснащённый разогнанной версией чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite, но и геймерский планшет Honor Pad GT с привлекательным соотношением цены и качества, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Планшет Honor Pad GT оснастили LCD-дисплеем с диагональю 11,5 дюйма, разрешением 2.8K (2800x1840 точек), частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 500 нит, затемнением постоянным током, защитой зрения Oasis и сертификатом IMAX Enhanced, SoC MediaTek Dimensity 8350, до 12 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом до 512 ГБ.

На тыльной стороне новинки размещается 13-Мп основная камера, а на фронтальной панели располагается 8-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Обеспечивает бесперебойную работу устройства аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. Несмотря на ёмкую батарею, толщина планшета составляет всего 6,12 мм при весе 480 г.

Также новинка имеет восемь динамиков, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Устройство поставляется с предустановленной MagicOS 9.0 на базе Android 15. Покупатель может выбрать из белой (Ice Crystal White), голубой (Ice Crystal Blue) и серой (Phantom Gray) цветовых версий.

Стоимость планшета Honor Pad GT в Китае составляет 1899 юаней (260 долларов США) за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, версия 8 ГБ+256 ГБ оценена в 2199 юаней (300 долларов США), модификация 12 ГБ+256 ГБ предлагается за 2499 юаней (342 доллара США), а конфигурация 12 ГБ+512 ГБ стоит 2799 юаней (382 доллара США). Первые покупатели могут рассчитывать на скидку в 200 юаней.