Новинка имеет 50-Мп тройную камеру на задней панели.

Компания Honor представила свой новый топовый смартфон Honor GT Pro с разогнанным чипсетом, батареей большой ёмкости и качественными камерами, пишет издание GSMArena.

Смартфон Honor GT Pro снабжён 6,78-дюймовой панелью LTPO OLED, защищённой стеклом Honor Giant Rhino Glass, с разрешением FullHD+, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит, высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition, выгодно отличающимся от стандартной версии разогнанными CPU и GPU, способными достигать тактовой частоты 4,47 и 1,2 ГГц соответственно, оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 ёмкостью до 1 ТБ.

Новинка оснащена четырьмя 50-Мп сенсорами — на задней панели основная камера с датчиком Sony IMX906 соседствует со сверхширокоугольным модулем с углом обзора 120 градусов и телеобъективом с сенсором Sony IMX856 и трёхкратным оптическим зумом, а на фронтальной размещается 22-мм селфи-камера.

Источник фото: GSMArena

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 7200 мА·ч, поддерживающая быструю 90-Вт зарядку. Новинка обладает пылевлагозащищённым корпусом с рейтингом IP68/IP69, дополнительными чипами для улучшения энергоэффективности и качества сигнала, встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и поставляется с предустановленной MagicOS 9.0 на базе Android 15. Модель предлагается в чёрном, белом и золотистом цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Honor GT Pro в китайской рознице начинается от 3699 юаней (508 долларов США) за базовый вариант 12 ГБ+256 ГБ и достигает 4799 юаней (659 долларов США) за топовую конфигурацию 16 ГБ+1 ТБ.