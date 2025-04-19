В настоящее время обновление доступно для пользователей из Южной Кореи, но в ближайшее время ожидается расширение списка стран.

Несколько дней назад компания Samsung приостановила развёртывание стабильной версии One UI 7.0 по всему миру, но сейчас стало известно о возобновлении данного процесса в Южной Корее.

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Как сообщает сайт GSMArena, компания Samsung устранила ошибки, которые вынудили её приостановить развёртывание One UI 7.0, поэтому владельцы смартфонов Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra в Южной Корее получают новый апдейт с версией сборки S926NXXX5BYD9.

Издание SamMobile дополняет эти данные, сообщая, что к указанным выше моделям серии Galaxy S24 добавляются и Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, а также Galaxy Z Fold SE, для которых уже доступна новая прошивка One UI 7.0, лишённая критических проблем.

Отмечается, что в настоящее время обновление доступно для пользователей Южной Кореи, но в ближайшем будущем список стран, судя по всему, будет расширен.

Чуть ранее индийское подразделение Samsung опубликовало обновлённый график развёртывания One UI 7, включающий как флагманские устройства, так и модели среднего класса.