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Представлен Samsung Galaxy M56 с 6.74-дюймовым экраном Super AMOLED+ и чипом Exynos 1480 за $290
Новинка имеет 50-Мп основную камеру и батарею на 5000 мАч.

Компания Samsung представила свой новый смартфон среднего класса Galaxy M56, который получил ряд улучшений по сравнению с предшественником, пишет издание GSMArena.

Смартфон Samsung Galaxy M56 оснащается 6.74-дюймовой панелью Super AMOLED+ с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, имеющей на 36% более узкие рамки и характеризующейся увеличенной на 33% яркостью по сравнению с моделью предшествующего поколения, Galaxy M55.

Также производитель выделяет малую толщину новинки, называя её самым тонким смартфоном в своём сегменте. Если сравнивать с другими моделями Samsung, то это действительно так — толщина Galaxy M56 составляет 7.2 мм при весе 180 г, тогда как Galaxy A56 имеет толщину 7.4 мм и вес 198 г, а Galaxy M55 — 7.8 мм и 180 г соответственно.

Новинка получила 4-нм чипсет Exynos 1480 со встроенным графическим процессором AMD на базе RDNA 2, дополненный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 объёмом 128 ГБ. Для более эффективного охлаждения новинка снабжается системой с испарительной камерой, увеличившейся в размерах на 33% по сравнению с Galaxy M55.

Источник фото: GSMArena

На задней панели новинки располагается 50-Мп основная камера с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения, способная записывать видео в формате 4K/30 fps и поддерживающая 10-битный режим HDR, 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп макродатчик, а на фронтальной стороне имеется 12-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.2. Для улучшения и дополнительного редактирования изображений смартфон получил ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Новинка имеет защитное стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади и была протестирована на устойчивость к падениям с высоты до 2 метров. К сожалению, рейтинг защиты от пыли и влаги не указывается.

Кроме того, смартфон оснащается двумя слотами для сим-карт, разъёмом USB Type-C 2.0, поддерживает стандарты 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, но не имеет NFC. Производитель обещает выпускать обновления ОС и безопасности для новинки в течение последующих шести лет. Модель будет доступна в чёрном и светло-зелёном цветовых оформлениях.

Стоимость Samsung Galaxy M56 в индийской рознице составляет 25 000 рупий (292 доллара США). В продажу новинка поступает 23 апреля.

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#samsung galaxy m56
Источник: gsmarena.com
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