Новинку оснастят 6.67-дюймовой OLED-панелью.

Компания Oppo работает над своим новым смартфоном среднего класса Oppo K13, информация о некоторых характеристиках которого появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

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Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Oppo K13 будет оснащён плоской 6.67-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, дебютировавшим в феврале текущего года, 50-Мп основной камерой на задней панели, дополненной 2-Мп датчиком глубины, и 16-Мп камерой для селфи и видеозвонков.

Питать устройство будет аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 или 7100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Кроме того, новинка обзаведётся защитой от пыли и влаги с рейтингом IP64, ИК-модулем, сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, и стереодинамиками. Вес смартфона составит 204 г. Модель будет поставляться с предустановленной ColorOS 15 на базе Android 15.

Информации о периоде запуска и доступности смартфона Oppo K13 в настоящее время не предоставляется.