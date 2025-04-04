Консоль оснащается новым чипсетом от Nvidia.

Совсем недавно Nintendo раскрыла дополнительные подробности о своей новейшей портативной игровой консоли Switch 2, включая дату запуска, стартовую цену и ряд характеристик, а сейчас Nvidia решила дополнить эту информацию новыми данными, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что игровая приставка Nintendo Switch 2 будет поддерживать технологию масштабирования Nvidia DLSS, что позволит повысить производительность в играх. Данная технология уже продолжительное время работает на видеокартах Nvidia, а теперь будет представлена и для игровой приставки Nintendo, что не удивительно с учётом того, что новинка будет оснащаться специальным чипсетом, созданным Nvidia. К сожалению, информация о том, какую именно версию DLSS будет поддерживать консоль, в настоящее время не раскрывается.

Как отмечают в компании Nvidia, чипсет, которым снабжена игровая приставка Nintendo Switch 2, в десять раз производительнее по сравнению с SoC в составе модели предшествующего поколения, Nintendo Switch, что достигается благодаря наличию тензорных ядер, ускоряющих процессы с использованием технологий искусственного интеллекта, ядер RT, обеспечивающих реализм в процессе игры за счёт естественных отражений и динамического освещения, а также поддержке VRR, позволяющей обеспечить плавный игровой процесс без наличия разрывов изображения.