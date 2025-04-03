Производитель раскрыл ключевые характеристики новинки.

После продолжительного времени ожидания геймеры наконец-то смогут приобрести портативную игровую приставку Nintendo Switch 2 уже через несколько месяцев — производитель рассказал о периоде запуска новинки и обнародовал дополнительные детали относительно характеристик устройства, пишут издания Neowin и GSMArena.

Портативная игровая приставка Nintendo Switch 2 сможет обеспечить до 120 кадров в секунду с разрешением 1080p на своём LCD-дисплее диагональю 7.9 дюйма, поддерживающем HDR10 и VRR. Док-станция новинки будет оснащена накопителем объёмом 256 ГБ, характеризующимся более высокими скоростями чтения и записи по сравнению с моделью предшествующего поколения, и сможет обеспечить вывод до 4K HDR на совместимые дисплеи в поддерживаемых играх. Для более эффективного отвода тепла от компонентов док-станцию оснастят вентилятором. Расширить объём хранилища можно будет при помощи карт памяти microSD Express.

Производитель отмечает, что контроллеры новинки, оснащённые большими кнопками и джойстиками, смогут обеспечить более комфортный игровой процесс. Консоль будет поддерживать управление в режиме мыши при помощи контроллеров, что расширяет возможности устройства. Игровые контроллеры Joy-Con 2 теперь крепятся к консоли при помощи магнитов, что должно повысить удобство при использовании.

Также на правом контроллере расположена новая кнопка C, отвечающая за дополнительные функции связи, позволяя открывать окно чата и потоковой передачи. Пользователь может запускать игровой чат как в портативном режиме, так и при подключении к док-станции, а также использовать камеру Nintendo Switch 2 Camera для видеочатов, которая будет продаваться отдельно за 50 долларов США. Микрофон теперь размещён в верхней части консоли.

Помимо этого, новинка получила улучшенные динамики с поддержкой 3D-звука в совместимых играх, два порта USB Type-C, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth. Также можно подключиться при помощи разъёма Ethernet, расположенного на док-станции. Ёмкость аккумуляторной батареи новинки составляет 5220 мА·ч.

В скором времени также должен быть запущен игровой контроллер Switch 2 Pro, который получит аудиоразъём, кнопку C и будет стоить 80 долларов США.

В своей новой консоли производитель продолжает применять гибридный подход, выраженный в возможности использования новинки как в портативном режиме, так и при подключении к мониторам и телевизорам.

Источник фото: GSMArena

Игры для модели прошлого поколения будут обратно совместимы с Nintendo Switch 2. Кроме того, некоторые тайтлы будут специально улучшены для новой модели, но за эти версии геймерам придётся дополнительно заплатить, хотя цены пока не объявлены.

Глобальный запуск портативной игровой консоли Nintendo Switch 2 состоится 5 июня, а стоимость базовой версии составит 450 долларов США.