Новинка получит более тонкие рамки, схожие с Galaxy S25 Ultra. Толщина устройства, как сообщается, составит 5.84 мм при весе 162 г.

Компания Samsung готовится к запуску своего ультратонкого смартфона Galaxy S25 Edge через несколько недель, а информатор Ice Universe уже сейчас раскрывает некоторые характеристики и стоимость новинки, пишет издание GSMArena.

Утверждается, что точный размер дисплея Samsung Galaxy S25 Edge составит 6.656 дюйма, что примерно соответствует экрану Galaxy S25+. При этом новинка получит более тонкие рамки, схожие с Galaxy S25 Ultra. Толщина устройства, как сообщается, составит 5.84 мм при весе 162 г.

Рендер Samsung Galaxy S25 Edge. Источник фото: GSMArena

Стоимость новинки, по данным информатора, будет примерно сопоставима со стартовой ценой Galaxy S25+. Таким образом, основным преимуществом Galaxy S25 Edge станет ультратонкий корпус, тогда как покупателю новинки придётся смириться с определёнными уступками — модель получит меньшую по сравнению с S25+ аккумуляторную батарею и лишится одной камеры, хотя и сохранит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что официальный запуск смартфона Samsung Galaxy S25 Edge состоится в апреле текущего года.