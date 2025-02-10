Новинка дебютирует совместно со смарт-часами Watch X2.

Компания Oppo наконец-то объявила дату официальной презентации своего нового складного смартфона Find N5, который дебютирует совместно со смарт-часами Watch X2, а также опубликовала изображения новинки, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что запуск складного смартфона Oppo Find N5 и умных часов Watch X2 состоится в Китае 20 февраля текущего года в 19:00 по местному времени.

Oppo Find N5 (Dusk Purple )

На опубликованных изображениях Oppo Find N5 предстаёт с изменённым дизайном модуля камеры с логотипом Hasselblad в центральной части, вмещающего в себя три объектива и светодиодную вспышку, боковым сканером отпечатков пальцев и ползунком оповещений. Новинка будет представлена в следующих цветах — чёрном (Satin Black), белом (Jade White) и фиолетовом (Dusk Purple).

Oppo Find N5 (Jade White)

В более ранних утечках сообщалось, что смартфон обзаведётся чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ, хранилищем UFS 4.0 ёмкостью до 1 ТБ, 50-Мп основной камерой с поддержкой оптической стабилизации изображения, дополненной 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, аккумулятором на 5700 мА·ч, поддерживающим быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 80 и 50 Вт соответственно, и тонким корпусом в 9.2 мм (в сложенном виде).

Oppo Find N5 (Satin Black)

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, новинка должна получить интеграцию с ИИ-моделью DeepSeek-R1 и обеспечить водонепроницаемость уровня IPX9.