Производитель расширяет список ИИ-функций для своей новой модели.

Компания Oppo готовится представить свой ультратонкий складной смартфон Find N5, который получит расширенные возможности с использованием технологий искусственного интеллекта, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что складной смартфон Oppo Find N5 получит встроенную поддержку ИИ-модели Deepseek-R1, что значительно расширит способности виртуального помощника Xiaobu Assistant.

Благодаря интеграции Deepseek-R1 будут обеспечиваться не только базовые функции с использованием технологий искусственного интеллекта, но и реализовываться возможность получения информации в режиме реального времени при помощи голосовых команд, а полученный результат можно будет сохранить в виде файлов на локальном накопителе.

Отмечается, что данное решение позиционируется производителем в качестве новаторского и позволит поднять удобство использования смартфонов Oppo на новый уровень.

В более ранних утечках говорилось, что новинка будет оснащаться флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумуляторной батареей ёмкостью 5700 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 и 50 Вт соответственно и сверхтонким корпусом, толщина которого в сложенном состоянии будет составлять всего 9.2 мм. Также устройство будет обладать рейтингом водонепроницаемости IPX9 и выпускаться в чёрном, фиолетовом и белом цветовых оформлениях.

Запуск складного смартфона Oppo Find N5 ожидается в ближайшие дни.