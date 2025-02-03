Доля Windows 11 снова уменьшилась.

Недавний отчёт сервиса Statcounter показал, что обычные пользователи не спешат переходить на Windows 11, отдавая предпочтение привычной Windows 10, чего не скажешь о геймерах, хотя позиции более новой версии ОС за последний месяц вновь пошатнулись — это следует из свежего отчёта крупной игровой площадки Steam.

Источник фото: PC World/Microsoft

Согласно отчёту, на долю Windows 11 в январе текущего года пришлось 53.46 %, что на 1.5 % меньше по сравнению с декабрём. Число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, в прошлом месяце увеличилось на 0.48 %, достигнув показателя 42.87 %. На третьей строчке располагается Windows 7, результаты которой оказались неизменными — 0.15 %.

Среди игроков, использующих Linux, наибольшую популярность завоевал дистрибутив Arch Linux (0.19 %), на второй позиции разместился Ubuntu 24.04.1 LTS (0.1 %), а на третьей с результатом 0.09 % расположился Linux Mint 22.

В семействе операционных систем от Apple среди геймеров лидирует macOS 15.2.0 (0.4 %), второе место занимает macOS 15.1.1 (0.24 %), а третье — macOS 14.6.1 (0.1 %).

В целом, ОС Windows пользуется огромной популярностью среди игроков Steam – на её долю приходится 96.55 %. Далее с большим отрывом следует Linux (2.06 %), а замыкает тройку macOS (1.4 %).

Ожидается, что ближе к октябрю текущего года, когда наступает дата прекращения бесплатной поддержки Windows 10, всё большее количество пользователей будут переходить на Windows 11, хотя более старая версия ОС будет пользоваться популярностью и позже, тем более, что Microsoft предлагает продлить поддержку Windows 10 ещё на год, заплатив дополнительные 30 долларов, а сторонние сервисы могут предоставить ещё более заманчивые предложения.