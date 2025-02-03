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В январе количество геймеров, использующих Windows 10, вновь возросло
Доля Windows 11 снова уменьшилась.

Недавний отчёт сервиса Statcounter показал, что обычные пользователи не спешат переходить на Windows 11, отдавая предпочтение привычной Windows 10, чего не скажешь о геймерах, хотя позиции более новой версии ОС за последний месяц вновь пошатнулись — это следует из свежего отчёта крупной игровой площадки Steam.

Источник фото: PC World/Microsoft

Согласно отчёту, на долю Windows 11 в январе текущего года пришлось 53.46 %, что на 1.5 % меньше по сравнению с декабрём. Число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, в прошлом месяце увеличилось на 0.48 %, достигнув показателя 42.87 %. На третьей строчке располагается Windows 7, результаты которой оказались неизменными — 0.15 %.

Среди игроков, использующих Linux, наибольшую популярность завоевал дистрибутив Arch Linux (0.19 %), на второй позиции разместился Ubuntu 24.04.1 LTS (0.1 %), а на третьей с результатом 0.09 % расположился Linux Mint 22.

В семействе операционных систем от Apple среди геймеров лидирует macOS 15.2.0 (0.4 %), второе место занимает macOS 15.1.1 (0.24 %), а третье — macOS 14.6.1 (0.1 %).

В целом, ОС Windows пользуется огромной популярностью среди игроков Steam – на её долю приходится 96.55 %. Далее с большим отрывом следует Linux (2.06 %), а замыкает тройку macOS (1.4 %).

Ожидается, что ближе к октябрю текущего года, когда наступает дата прекращения бесплатной поддержки Windows 10, всё большее количество пользователей будут переходить на Windows 11, хотя более старая версия ОС будет пользоваться популярностью и позже, тем более, что Microsoft предлагает продлить поддержку Windows 10 ещё на год, заплатив дополнительные 30 долларов, а сторонние сервисы могут предоставить ещё более заманчивые предложения.

#windows 10 #windows 11
Источник: store.steampowered.com
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