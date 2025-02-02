Доля Windows 11 по-прежнему сравнительно низкая.

Компания Microsoft старается переманить как можно большее количество пользователей Windows 10 на свою более новую ОС Windows 11, но свежий отчёт сервиса Statcounter показывает, что клиенты софтверного гиганта не слишком спешат следовать рекомендациям.

Как пишет издание Neowin, график Statcounter, демонстрирующий популярность ОС Windows за январь текущего года, показывает, что на текущий момент доля пользователей Windows 10 по-прежнему велика и составляет 60.33%, хотя и снизилась на 2.37 и 6.14% в месячном и годовом выражении соответственно.

После падения в прошлом году, Windows 11 вновь начала восстанавливать свои позиции, хотя до Windows 10 ещё далеко — в январе 36.65% пользователей отдали предпочтение данной версии ОС, что на 2.53% больше по сравнению с декабрём 2024 года и на 8.82% выше в годовом исчислении.

Источник фото: Neowin

Ожидается, что по мере приближения даты окончания официальной поддержки Windows 10 в октябре текущего года количество пользователей Windows 11 будет постепенно расти, хотя за последний год показатели для более новой версии ОС не слишком обнадёживающие, что может быть связано с целым рядом причин, в том числе нежеланием клиентов Microsoft отказываться от привычного рабочего окружения и несоответствие ПК минимальным системным требованиям, необходимым для установки Windows 11.

Помимо Windows 10 и Windows 11 небольшое количество клиентов продолжает использовать предыдущие версии ОС — доля Windows 7 составляет 2.24%, 0.3% отдают предпочтение Windows 8.1, а у Windows XP – 0.27%.