В настоящее время слухи о толщине предстоящего смартфона Apple iPhone 17 Air достаточно противоречивы — хотя некоторые информаторы предполагают, что новинка будет чрезвычайно тонкой, другие источники утверждают, что её толщина будет больше предполагаемой в связи с проблемами, обнаруженными в процессе работы над аккумуляторными батареями. Свежие данные от известного аналитика Марка Гурмана могут внести некоторую ясность в данный вопрос, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Zone of Tech/YouTube

По словам эксперта, iPhone 17 Air будет примерно на 2 мм тоньше по сравнению с iPhone 16 Pro — это означает, что толщина новинки составит около 6 мм, что может сделать новую модель самой тонкой среди всех смартфонов, когда-либо выпущенных Apple. Более тонкий дизайн, как отмечается, мог стать результатом плодотворной работы инженеров Apple, оптимизировавших внутреннюю компоновку устройства и снабдивших его новейшим 5G-чипом с лучшей степенью интеграции.

Ранее говорилось, что iPhone 17 Air может получить 6.6-дюймовый дисплей, чипсет Apple A19, 48-Мп камеру на задней панели, 24-Мп селфи-камеру, а также 8 ГБ оперативной памяти для обеспечения полноценной работы функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ожидается, что новинка будет конкурировать с моделью Samsung Galaxy S25 Slim, обладающей тонким корпусом и камерой с высокими характеристиками.