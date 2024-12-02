Компания дополняет свои инструкции и рекомендации.

Компания Microsoft усиленно старается переманить пользователей, до сих пор отдающих предпочтение Windows 10, на более новую Windows 11, но, судя по свежему отчёту Statcounter, дела пока идут не слишком хорошо, несмотря на то, что софтверный гигант уже некоторое время рассказывает о преимуществах новой версии ОС, демонстрирует полноэкранные рекламные баннеры, а также информирует об окончании поддержки Windows 10 в октябре следующего года.

Источник фото: PC World/Microsoft

Конечно, компания понимает, что не все компьютеры соответствуют минимальным требованиям Windows 11, поэтому предлагает два варианта — приобрести новый ПК или установить свежую версию ОС на официально не поддерживаемый, подписав при этом отказ от претензий, в котором говорится о возможных проблемах после установки Windows 11 на компьютер, не соответствующий минимальным требованиям, и отсутствие каких-либо гарантий.

Информировать пользователей о возможности установки Windows 11 на неподдерживаемых ПК компания Microsoft принялась ещё некоторое время назад, но, как заметили журналисты издания Neowin, в настоящее время существенно доработала инструкцию, рассказывающую об инсталляции новой версии ОС и откате к Windows 10 в случае возникновения проблем.

Для проверки соответствия ПК необходимым требованиям софтверный гигант рекомендует использовать приложение PC Health Check, которое поможет выявить компоненты, не подходящие для Windows 11.

Отмечается, что после установки Windows 11 на ПК, который не соответствует минимальным требованиям, система будет информировать об этом сообщением на Рабочем столе и в разделе Параметры.

С полным перечнем рекомендаций по установке Windows 11 на неподдерживаемых устройствах и откату к Windows 10 можно ознакомиться на официальном сайте Microsoft.

Конечно, не все ПК подойдут для установки таким методом — действительно старые процессоры, не поддерживающие инструкции POPCNT и SSE4.2, оказываются не у дел.