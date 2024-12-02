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Windows 11 теряет пользователей, уступая Windows 10
По данным Statcounter, доля Windows 11 в ноябре 2024 года составила 34.94 %, что на 0.64 % меньше по сравнению с показателем предыдущего месяца.

Несколько недель назад Microsoft вернулась к своей рекламной стратегии, предусматривающей полноэкранный показ баннера, рассказывающего о преимуществах Windows 11, пользователям Windows 10. Но, судя по всему, это не пошло компании на пользу — свежий отчёт сервиса Statcounter демонстрирует, что в ноябре текущего года Windows 11 утратила часть своих пользователей, пишет издание Neowin.

Источник фото: PC World/Microsoft

По данным Statcounter, доля Windows 11 в ноябре 2024 года составила 34.94 %, что на 0.64 % меньше по сравнению с показателем предыдущего месяца, в то время как клиентская база Windows 10 за месяц увеличилась на 0.88 %, достигнув отметки в 61.83 %. Похожая ситуация наблюдалась и весной текущего года, когда в течение нескольких месяцев доля Windows 11 падала.

Источник фото: Neowin/Statcounter

Конечно, в годовом выражении дела у Windows 11 идут чуть получше — за год новая ОС улучшила свои показатели на 8.31 %, а Windows 10, напротив, потеряла 6.19 % своих пользователей.

С учётом того, что до окончания официальной бесплатной поддержки Windows 10 осталось чуть более десяти месяцев, заметное отставание Windows 11, судя по всему, беспокоит Microsoft, которая старается переманить пользователей на новую версию ОС.

Некоторые клиенты компании, судя по всему, и вовсе могут смириться с отсутствием обновлений, учитывая, что не поддерживаемая официально Windows 7 в ноябре текущего года имела долю 2.47 %, а Windows 8.1 и Windows XP – 0.31 и 0.25 % соответственно.

Нежелание пользователей Windows 10 переходить на Windows 11 может быть связано не только с привычкой использования хорошо знакомой версии ОС, но и целым рядом проблем, связанных с развёртыванием новейшей Windows 11 24H2, некоторые из которых заставили Microsoft заблокировать обновление на ряде ПК.

#windows 10 #windows 11
Источник: neowin.net
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Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
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