Методы Microsoft не устраивают некоторых пользователей.

Времени до окончания бесплатной официальной поддержки Windows 10 становится всё меньше, но пользователи не спешат с переходом на Windows 11, что судя по всему, заставляет Microsoft действовать всё решительнее — как сообщает издание Neowin, компания, вероятно, увеличила охват клиентов, которым демонстрируются полноэкранные рекламные материалы, пытающиеся рассказать о преимуществах Windows 11 и поспособствовать переходу пользователей на новую версию ОС.

Источник фото: PC World/Microsoft

Сообщается, что с рекламными постерами, раскрывающимися на весь экран, столкнулся целый ряд пользователей Windows 10 — в некоторых из них продвигаются игровые функции Windows 11, хотя и без объяснения конкретных преимуществ, а в других говорится об удобстве переноса файлов и настроек из более старой версии ОС в новую.

Источник фото: Neowin/ARS

Кроме того, рекламные баннеры напоминают об окончании бесплатной официальной поддержки Windows 10 в октябре следующего года, предлагая узнать больше по ссылке или напомнить о предложении относительно обновления чуть позже.

Источник фото: Neowin/femceIs/X

Отмечается, что данная стратегия Microsoft вызывает раздражение у некоторых пользователей, которым в навязчивой манере предлагается обновиться до Windows 11 или даже попутно приобрести ноутбук Copilot+ PC. Кроме того, в рекламных материалах не упоминается возможность продления использования Windows 10 после окончания бесплатной официальной поддержки ещё на год, заплатив дополнительные $30, что позволит получать обновления после 14 октября 2025 года ещё в течение последующих за этой датой двенадцати месяцев.

Конечно, информация о том, когда именно Windows 10 перестанет получать обновления, может быть полезна пользователям, но методы Microsoft по продвижению Windows 11 в ряде случаев выглядят достаточно навязчивыми.