Компания обновляет страницы поддержки на своём официальном сайте, добавляя новый баннер, советующий выбирать Windows 11.

Компания Microsoft продолжает старательно уговаривать своих клиентов, в настоящее время отдающих предпочтение Windows 10, перейти на Windows 11 — как выяснили журналисты издания Windows Latest. Софтверный гигант добавил сотни уведомлений в документацию в разделе поддержки на своём официальном сайте.

Источник фото: Neowin

В частности, новый баннер был замечен на странице поддержки «Проблемы с установкой обновлений Surface?» для Windows 10 — он сообщает, что после 14 октября 2025 года Microsoft прекратит бесплатно предоставлять обновления, апдейты безопасности и техническую поддержку для данной версии ОС, поэтому рекомендуется переходить на Windows 11.

Источник фото: Windows Latest

Кнопка «Узнать больше», размещённая в уведомлении, ведёт на специальную страницу, посвящённую ОС, которые уже официально не поддерживаются или же их срок подходит к концу, где рассказывается о преимуществах Windows 11.

Чуть ранее ряд пользователей столкнулся с полноэкранным баннером, рекламирующим Windows 11 непосредственно в Windows 10, что Microsoft объяснила заботой о своих клиентах.

После окончания бесплатной официальной поддержки пользователям Windows 10 придётся или заплатить дополнительные 30 долларов США, чтобы продлить поддержку ещё на год, или перейти на Windows 11, хотя не все ПК соответствуют минимальным требованиям данной ОС. Конечно, части пользователей и вовсе не требуются обновления, а некоторые попытаются поискать обходные пути, чтобы продолжить использовать Windows 10.

Интересно, что клиентская база Windows 10 не сильно уменьшилась за последний год, а в ноябре и вовсе выросла, что демонстрирует свежий отчёт сервиса Statcounter.