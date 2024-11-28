Обновление приносит ряд изменений и улучшений.

По мере приближения даты начала предварительного тестирования One UI 7 в сети Интернет появляется всё больше данных, раскрывающих изменения и улучшения, которые принесёт обновление — сегодня информатор Gerwin van Giessen опубликовал несколько скриншотов, проливающих свет на изменённый внешний вид ряда приложений и их значков, пишет издание SamMobile.

Источник фото: How-To Geek

Помимо обновлённых значков приложений «Напоминания» (Reminder) и «Календарь» (Calendar), на представленных скриншотах можно увидеть некоторые изменения в пользовательском интерфейсе.





В частности, приложение «Календарь» имеет ряд заметных нововведений, в том числе новые виджеты с возможностью настройки и изменения формы, а также новые цветовые опции для напоминаний о событиях и полноэкранных будильников.

Ряд элементов пользовательского интерфейса приложения «Звукозапись» (Voice Recorder) были доработаны и перемещены — список записей теперь имеет время и дату, указанные с левой стороны, а на правой стороне располагается кнопка воспроизведения. Приложение «Калькулятор» (Calculator) получило лишь ряд незначительных изменений.





Источник фото: SamMobile/Gerwin van Giessen

Согласно предыдущим утечкам, обновление One UI 7 принесёт целый ряд заметных нововведений как в визуальной, так и функциональной составляющей, улучшив производительность, отзывчивость и удобство при использовании устройства.

Старт предварительного тестирования One UI 7, как говорилось в более раннем материале, может быть вновь отложен на несколько недель, а выход финальной версии ожидается в первом квартале следующего года.