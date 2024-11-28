Судя по всему, запуск One UI 7 снова переносится.

Эпопея с выходом ожидаемого уже несколько месяцев обновления One UI 7 на базе Android 15 продолжается — после переноса старта предварительного тестирования сначала с июля-августа на сентябрь, за которым последовали октябрь, ноябрь и, наконец, начало декабря, релиз бета-версии One UI 7, судя по всему, вновь задерживается, что следует из сообщения информатора Tarun Vats.

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Как отмечает издание GSMArena, несколько дней назад в сети Интернет появился список устройств Samsung, которые должны были получить обновление One UI 7 в начале декабря, но свежее сообщение от Tarun Vats вновь портит всю картину — по данным информатора, этап предварительного тестирования One UI 7 начнётся только с середины декабря, да и то будет ограничен лишь несколькими странами, а именно США, Германией и Южной Кореей.

Первыми бета-версию обновления должны получить обладатели смартфонов серии Galaxy S24, поэтому владельцам других моделей стоит запастись терпением или даже вовсе не рассчитывать на официальный доступ к предварительному тестированию One UI 7, дождавшись выхода стабильной версии, что должно произойти после официального запуска новой линейки Galaxy S25, судя по всему, в конце января, то есть полноценного развёртывания обновления стоит ожидать не ранее февраля следующего года, хотя в случае выявления серьёзных багов и ошибок период ожидания может затянуться.

Чуть ранее в сети Интернет появились свежие скриншоты, демонстрирующие изменения и улучшения в One UI 7, а также фотографии предстоящего Samsung Galaxy S25 Ultra.