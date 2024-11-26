Новинка имеет ряд отличий от предшественника.

По мере приближения даты официального анонса новейшей линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 в сети Интернет появляется всё больше подробностей о внешнем виде и характеристиках новинок — сегодня один из пользователей Reddit опубликовал видео с моделью, которую он по ошибке или в шутку назвал Galaxy S24 Ultra, но информаторы Ice Universe и Chuvn8888 выявили подвох, распознав в ней новейший Galaxy S25 Ultra, пишет издание Neowin.

Источник фото: Gizmochina/Reddit

Как и говорилось ранее, смартфон Galaxy S25 Ultra имеет обновлённый дизайн с рядом отличий от модели предшествующего поколения — углы корпуса новинки стали более округлыми, а новые кольца камеры оказались похожи на те, которые имеются у Galaxy Z Fold 6. Кроме того, новая модель оснащается плоским экраном, обрамлённым тонкими рамками, и металлической отделкой.

Чуть ранее новинка с разогнанным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, достигающим тактовой частоты 4.47 ГГц, и 12 ГБ оперативной памяти была протестирована в бенчмарке Geekbench, добившись достаточно высоких показателей. Ожидается, что также будет представлена и модификация с 16 ГБ ОЗУ.

По данным ряда источников, серия Samsung Galaxy S25 должна быть официально презентована в январе следующего года, что даст старт развёртыванию стабильной версии One UI 7, хотя бета-тестирование обновления, как было отмечено ранее одним из информаторов, опубликовавшим список ряда поддерживаемых устройств, должно начаться уже в декабре текущего года.