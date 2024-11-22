Предварительное тестирование One UI 7 должно стартовать в декабре.

Долгожданное обновление One UI 7 от Samsung наконец-то станет доступно для широкого круга лиц в ближайшие недели — это следует из данных, опубликованных информатором NMPS, который обнародовал примерный график выпуска бета-версий One UI 7 для мобильных устройств Samsung, пишет издание GSMArena.

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Как утверждается, первыми в предварительном тестировании One UI 7 смогут поучаствовать обладатели смартфонов серии Galaxy S24 — для них обновление станет доступно с первой недели декабря. Спустя две-три недели бета-версию должны получить владельцы устройств линейки Galaxy S23, в то время как для серии Galaxy S22 в текущем году обновления может не быть вовсе.

Для владельцев смартфонов линейки Galaxy S21 информатор приносит нерадостные вести, утверждая, что для их моделей выход бета-версий One UI 7 не предусмотрен.

Сообщается, что этап предварительного тестирования обновления продлится около двух месяцев, а в феврале выйдет стабильная версия. Это вполне соответствует предыдущим заявлениям, в которых говорилось о запуске One UI 7 с предстоящей линейкой Galaxy S25 в начале следующего года.

В настоящее время целый ряд производителей уже выпустил свои обновления, основанные на Android 15, в то время как Samsung отстаёт, что информаторы связывают с новой стратегией компании, предусматривающей исключение серьёзных ошибок и багов даже в бета-версии One UI 7, чтобы пользователи смогли оценить все преимущества обновления, не отвлекаясь на возможные проблемы.

Кроме того, как полагается, One UI 7 станет крупнейшим обновлением от Samsung за последние несколько лет, поэтому задержки с его выпуском могут быть вполне обоснованными.