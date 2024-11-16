Новинка получит до 12 ГБ оперативной памяти.

Помимо смартфонов серии Reno 13, реальные фотографии которых появились в сети Интернет, раскрыв похожий на iPhone дизайн, компания Oppo уже через несколько дней собирается официально представить свой новый планшет Oppo Pad 3, а сегодня делится изображением и рядом характеристик новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

На опубликованном изображении планшет Oppo Pad 3 предстаёт с цельнометаллическим корпусом, придающим новинке премиальный вид, круглым модулем камеры на задней панели и плоским дисплеем со скруглёнными краями. Новинка демонстрируется совместно со стилусом, что намекает на его поддержку со стороны устройства.

Производитель сообщает, что новая модель будет выпускаться в трёх цветовых оформлениях — голубом, серебристом и фиолетовом. Также подтверждено, что планшет будет представлен в следующих конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 8 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.

Согласно ряду утечек, планшет Oppo Pad 3 получит чипсет MediaTek Dimensity 8350, 11.6-дюймовую LCD-панель с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц, аккумуляторную батарею ёмкостью 9510 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, а также тонкий и лёгкий корпус с толщиной всего 6.29 мм при весе 533 г.

Официальный запуск планшета Oppo Pad 3 должен состояться совместно с серией Reno 13 — событие запланировано на 25 ноября текущего года.