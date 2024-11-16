Судя по всему, производитель вдохновлялся дизайном продуктов Apple.

Компания Oppo готовится к предстоящему запуску своей новой линейки смартфонов Reno 13, хотя и не раскрывает информацию о дизайне новинок, но благодаря одному из пользователей, фотография демонстрирующая внешний вид устройств, всё же появилась в сети Интернет, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Как и сообщалось ранее, при создании Reno 13 и Reno 13 Pro компания Oppo, судя по всему, вдохновлялась внешним видом продуктов Apple, так как дизайн новинок весьма похож на тот, что используется для смартфонов iPhone — новые модели имеют плоский корпус со скруглёнными краями и прямоугольный модуль камеры, вмещающий в себя несколько объективов и светодиодную вспышку.

Более ранние слухи утверждают, что стандартная модель Oppo Reno 13 получит чипсет MediaTek неизвестной модификации, 6.59-дюймовый экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп селфи-камеру, тройную камеру на задней панели с 50-Мп основной камерой и аккумуляторную батарею ёмкостью 5600 мА·ч.

Старшей модели, Oppo Reno 13 Pro, приписывают наличие чипа MediaTek Dimensity 8350, микроизогнутой 6.83-дюймовой панели с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основной камеры с оптической стабилизацией изображения, дополненной 50-Мп перископическим телеобъективом и 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а также аккумулятора на 5900 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки.

Обе модели должны поставляться с предустановленной ColorOS 15 и обеспечивать надёжную защиту от пыли и влаги.

Ожидается, что официальный дебют смартфонов Oppo Reno 13 и Reno 13 Pro состоится 25 ноября текущего года.