Геймерам не стоит ожидать проблем с прохождением GTA VI на Xbox Series S.

Продолжение серии игр Grand Theft Auto, как ожидают многие эксперты, задаст новые тренды в игровой сфере, поэтому у некоторых геймеров возникают опасения относительно того, смогут ли их игровые приставки, выпущенные несколько лет назад, обеспечить приемлемую производительность для GTA VI.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

В частности, текущее поколение игровых консолей от Microsoft предлагает геймерам два уровня оборудования и быстродействия — более мощную платформу Xbox Series X и менее производительную Xbox Series S. Хотя разработчики игр должны озаботиться, чтобы их продукты поддерживались обеими версиями, разница в их производительности вызывает некоторые опасения относительно полноценной поддержки GTA VI младшим вариантом.

Как сообщает издание Neowin, глава Take-Two Штраус Зельник поспешил успокоить игровое сообщество, заявив, что проблем с прохождением Grand Theft Auto VI на Xbox Series S не будет, так как компания стремится поддерживать все популярные платформы, используемые потребителями, независимо от того, какие технологии в них применяются.

Коснулся генеральный директор Take-Two и ситуации вокруг релиза на ПК, заявив, что данная платформа вносит большой вклад в развитие игровой индустрии, поэтому её поддержка немаловажна, тем более, что заставить определённые технологии работать при условии наличия данной возможности не составит труда.

К сожалению, информации о дате релиза GTA VI на ПК так и не было предоставлено, хотя период запуска новой части игровой серии на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5 уже известен — как подтверждалось ранее, данное событие произойдёт осенью следующего года.