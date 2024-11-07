Планы разработчиков не изменились.

В конце прошлого года был опубликован первый видеоролик, посвящённый долгожданному продолжению игровой серии Grand Theft Auto и раскрывающий некоторые особенности новой части, а также был обозначен весьма приблизительный период, когда состоится релиз, а именно 2025 год. Чуть позже было официально заявлено, что GTA VI выйдет на консолях Xbox Series X/S и Sony PlayStation 5 осенью следующего года, но спустя некоторое время в сети Интернет появились слухи, что релиз может быть перенесён на более поздний период.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

Как сообщает издание Neowin, в свежем финансовом отчёте Take-Two неподтверждённая информация находит своё опровержение — в документе компания отмечает свои устойчивые позиции в индустрии и чёткие планы на будущее, в том числе относительно Grand Theft Auto VI, релиз которой намечен на осень 2025 года.

Предыдущая часть серии, GTA V, до сих пор достаточно популярна среди геймеров, что выражается в объёмах её продаж, достигших почти 200 млн копий, поэтому на GTA VI возлагаются большие надежды, хотя некоторые специалисты рекомендуют слишком не завышать планку ожиданий.

Хотя период появления GTA VI на консолях уже известен, официальной информации о дебюте новой части серии Grand Theft Auto на ПК к настоящему времени не предоставляется. Учитывая предыдущий опыт с выходом GTA V, ряд источников предполагает, что геймерам, использующим персональные компьютеры, придётся ждать до года.

Отмечается, что даже современные игровые консоли, такие как PlayStation 5 Pro, вряд ли будут способны полностью раскрыть визуальную составляющую GTA VI, поэтому версию для ПК определённо стоит ждать.