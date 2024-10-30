Долгожданное обновление может быть показано уже через несколько недель.

Ожидаемое уже несколько недель подряд обновление One UI 7 может быть наконец-то продемонстрировано представителями Samsung в ноябре — об этом сообщает издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

Релиз One UI 7, ожидаемый ещё во второй половине лета, постоянно задерживается, что ряд специалистов связывает с желанием Samsung выпустить продукт, лишённый серьёзных багов и проблем, а надежды пользователей увидеть долгожданное обновление на мероприятии Samsung Developer Conference 2024, которое состоялось несколько недель назад, тоже не оправдались, но ещё не всё потеряно, так как компания заявила, что проведёт ещё одну конференцию для разработчиков в текущем году.

На мероприятии Samsung Developer Conference Korea 2024, запланированном на 21 ноября, будет представлено два доклада и 29 сессий, в рамках которых компания поделится с общественностью информацией о своих новых продуктах, в том числе расскажет о новейших разработках в области искусственного интеллекта, внедрении протокола Matter на платформе SmartThings, развитии приложения Samsung Health и ряде других наработок.

Один из докладов будет посвящён улучшению пользовательского опыта в ПО, разработанном Samsung, что указывает на возможную демонстрацию One UI 7. Конечно, это не значит, что на конференции состоится полноценная презентация, но некоторую информацию о долгожданном обновлении представители компании предоставить могут или даже провести предварительный просмотр.

Кроме того, как считает издание SamMobile, в процессе ноябрьского мероприятия Samsung может дать старт бета-тестированию One UI 7, выполнив своё предыдущее обещание относительно начала предварительных тестов обновления в конце текущего года.

Согласно утечкам, One UI 7 является крупным обновлением с целым рядом визуальных и функциональных улучшений и изменений, часть из которых была продемонстрирована ранее рядом информаторов, в том числе в недавнем видео.