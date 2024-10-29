Релиз стабильной версии One UI 7 ожидается в начале следующего года.

До старта бета-тестирования долгожданного обновления One UI 7 осталось ещё несколько недель, но в сети Интернет появляются первые видео, на которых демонстрируется внешний вид обновления и ряд нововведений — свежее видео от Mobile Wala Bhai позволяет оценить дизайн One UI 7 на смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra и его новые функции, пишет издание SamMobile.

Источник фото: How-To Geek

Опубликованное видео демонстрирует целый ряд улучшений One UI 7, в том числе разделённую панель Быстрого доступа — одна страница предназначена для уведомлений, а другая позволяет получить доступ к быстрым настройкам.

На экране блокировки имеется возможность поменять расположение часов и мини-виджетов в зависимости от необходимости и предпочтений. Кроме того, нижняя часть экрана блокировки содержит элемент пользовательского интерфейса прямоугольной формы со скруглёнными краями, предназначенный для отображения различной информации, в том числе контактов и заряда батареи.

Панель уведомлений One UI 7 также претерпела изменений — в видео показано, что уведомления увеличились в размерах и получили закруглённые края.

Кроме того, в видеоролике можно заметить изменённые значки ряда приложений, в том числе Камера, Галерея и Контакты, а также ряд новых виджетов, включая Безопасный Wi-Fi, Изображения и Истории, и изменённый дизайн уже присутствовавших в предыдущих версиях One UI, получивших более гладкие формы.





Ожидается, что релиз стабильной версии One UI 7 состоится совместно с анонсом новой серии Samsung Galaxy S25 в начале 2025 года, хотя доступ к бета-тестированию обновления некоторые пользователи могут получить в конце текущего года.