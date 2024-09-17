Новинки будут представлены в ближайшие несколько дней.

Несколько часов назад в сети Интернет появились подробные данные о технических характеристиках предстоящих планшетов серии Galaxy Tab S10, а сейчас в дело включился непосредственно сам производитель — как сообщает издание NotebookCheck, компания Samsung объявляет о возможности оформить предварительный заказ, забронировав новую модель, а также намекает на дату презентации новинок.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung

Страница предварительного заказа на официальном сайте Samsung даёт некоторое представление о внешнем виде моделей серии Galaxy Tab S10 – дизайн со скруглёнными углами и вырезом для селфи-камеры соответствует рендерам, опубликованным ранее.

Также указывается, что оформившим предварительный заказ достанется стилус S Pen и зарядное устройство мощностью 45 Вт в качестве бонуса. О комплекте поставки обычных розничных экземпляров ничего не говорится, но вполне возможно, что он будет более скудным.

Кроме того, Samsung намекает на дату анонса своей новой линейки планшетов — учитывая, что период оформления предварительных заказов ограничен временным отрезком, стартующим 17 сентября и заканчивающимся 25 сентября в 23:59 по местному времени, можно предположить, что производитель, как и предполагалось ранее, представит свои новые модели уже 26 сентября.

При этом существует одна загвоздка, которая вряд ли обрадует потенциальных покупателей планшетов серии Galaxy Tab S10, намеревающихся оформить предварительный заказ — в настоящий момент бронирование доступно только на индийской версии сайта Samsung, а также на других платформах, в том числе Amazon и Flipkart, но только в пределах Индии. Конечно, в ближайшем будущем Samsung может исправить эту оплошность и расширить список стран.