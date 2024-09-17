Анонс новинок ожидается в ближайшие недели.

По мере приближения даты официального анонса планшетов Samsung серии Galaxy S10 в сети Интернет всплывает всё больше данных, проливающих свет на возможности новинок и их предполагаемую стоимость, а сегодня издание TechOutlook и вовсе опубликовало подробные характеристики новых моделей, сообщает сайт Gizmochina.

Утверждается, что планшет Galaxy Tab S10 Plus получит 12.4-дюймовый экран с разрешением 2800x1752 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 650 нит, а модель Galaxy Tab S10 Ultra обзаведётся 14.6-дюймовый дисплеем с разрешением 2960x1848 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 930 нит. Обе панели выполнены по технологии Dynamic AMOLED 2X и имеют антибликовое покрытие.

Питанием Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra обеспечивают аккумуляторы ёмкостью 10 090 и 11 200 мА·ч соответственно, поддерживающие быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Обе модели оснащаются чипсетами MediaTek Dimensity 9300+ и 12 ГБ оперативной памяти. Более ранняя утечка также упоминала о наличии у Galaxy Tab S10 Ultra версии с 16 ГБ ОЗУ, а также хранилища объёмом 256/512 ГБ/1 ТБ, в то время как Galaxy Tab S10 Plus приписывался накопитель на 256/512 ГБ, что, судя по всему, будет зависеть от региона продаж.

Источник фото: Gizmochina

На задней панели Plus-версии располагается 13-Мп основная камера, дополненная сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, а на фронтальной панели имеется сверхширокоугольная селфи-камера на 12 Мп. Модель Galaxy Tab S10 Ultra оснащается 13-МП основной камерой и 8-Мп сверхширокоугольным модулем на тыльной стороне, а также 12-Мп селфи-камерой, соседствующей с 12-МП сверхширокоугольным объективом, на фронтальной.

Помимо этого, новинки получат четыре динамика, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68, с алюминиевой рамкой и слот расширения для карт памяти microSD объёмом до 1.5 ТБ. Модели будут выпускаться в сером (Moonstone Gray) и серебряном (Platinum Silver) цветовых оформлениях.

Обе модели будут представлены в версиях как с поддержкой Wi-Fi, так и с дополнительным модулем 5G, причём Galaxy Tab S10 Plus будет ограничиваться Wi-FI 6E, а Galaxy Tab S10 Ultra будет поддерживать стандарт Wi-Fi 7.

Официальная презентация планшетов Samsung Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra ожидается в конце сентября текущего года.