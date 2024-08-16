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Пользователи Windows 11 жалуются на падение производительности после установки обновления KB5041585
Кроме того, геймеры столкнулись с ошибкой античит-системы Vanguard.

Очередное кумулятивное обновление Windows 11, вышедшее в августе текущего года, вызвало целый ряд проблем, связанных как с программными сбоями, так и с уменьшением производительности, говорится в материале сайта Windows Latest.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сообщается, что проблемы с обновлением KB5041585 для некоторых пользователей Windows 11 начались ещё в процессе его установки — в ряде случаев апдейт попросту отказывается устанавливаться даже после совершения определённых действий, направленных на исправление ситуации.

В том случае, если обновление всё же удалось установить, проблемы могут появиться уже в другом месте — как отмечает целый ряд пользователей, после установки апдейта производительность достаточно мощных систем начала ощутимо падать, а тяжёлые игры и приложения перестают работать, сообщая об использовании слишком большого объёма памяти, несмотря на то, что в Диспетчере задач указывается на достаточное количество свободной памяти.

Кроме того, некоторые пользователи столкнулись с высокой загрузкой CPU, достигающей 100 процентов, и даже с невозможностью перезагрузки системы.

Геймеры, которые любят поиграть в тайтлы от Riot Games, также могут столкнуться с непредвиденной проблемой — после установки обновления античит-система Vanguard отказывается запускаться, демонстрируя окно с ошибкой и сообщением, что драйвер не может загрузиться из-за несовместимости с защитой безопасности Windows, называемой аппаратной защитой стека. Пользователи могут временно отключить данную защиту, но эта ситуация явно требует решения от разработчиков.

Основная проблема заключается в том, что обновление KB5041585 устраняет критическую уязвимость TCP/IP (CVE-2024-38063), благодаря которой злоумышленник может выполнять произвольный код на компьютере жертвы, просто отправив определённым образом сформированные пакеты, используя IPv6. Кроме того, апдейт исправляет баг с функцией шифрования Bitlocker, заставивший пользователей вспоминать свои ключи восстановления.

К настоящему времени существуют лишь обходные пути решения данной проблемы — пострадавшие пользователи могут отключить IPv6 в Windows и удалить обновление.

#windows 11 #kb5041585
Источник: windowslatest.com
3
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