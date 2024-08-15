Несколько недель назад пользователи стали жаловаться на странный баг после установки обновлений Patch Tuesday для ОС Windows, датированных июлем текущего года, выражающийся в необходимости ввода ключа восстановления BitLocker после перезагрузки системы — Microsoft признала проблему и некоторое время занималась её решением, а сейчас заявила о выходе нового патча, устраняющего этот досадный баг, говорится в материале сайта Neowin.
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Источник фото: Fusion IT
На своём официальном сайте Windows Health Dashboard компания Microsoft сообщила о том, что пострадавшие от данной проблемы пользователи могут установить свежее обновление, которое исправляет ошибку — для Windows 11 предназначается KB5041585, а для Windows 10 выпущен апдейт KB5041580.
В том же случае, если пользователь застрял на этапе ввода ключа восстановления BitLocker, компания рекомендует войти в свою учётную запись Microsoft на сайте, скопировать искомый ключ и ввести его, как того требует BitLocker. Ранее софтверный гигант также напомнил о важности создания резервных копий данного ключа.
Данная ошибка затронула клиентов Microsoft, использующих Windows 10 и Windows 11. Кроме того, с багом столкнулись также пользователи серверных ОС — от Windows Server 2008 до Windows Server 2022.
В настоящее время функция шифрования данных BitLocker активируется только после соответствующих действий, произведённых пользователем, но в предстоящей версии Windows 11 24H2 компания Microsoft намерена включать данную функцию в автоматическом режиме в целом ряде случаев, а несколько дней назад даже снизила требования к устройствам, её поддерживающим.