Пострадавшие пользователи имеют возможность установить апдейт, устраняющий данный баг.

Несколько недель назад пользователи стали жаловаться на странный баг после установки обновлений Patch Tuesday для ОС Windows, датированных июлем текущего года, выражающийся в необходимости ввода ключа восстановления BitLocker после перезагрузки системы — Microsoft признала проблему и некоторое время занималась её решением, а сейчас заявила о выходе нового патча, устраняющего этот досадный баг, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: Fusion IT

На своём официальном сайте Windows Health Dashboard компания Microsoft сообщила о том, что пострадавшие от данной проблемы пользователи могут установить свежее обновление, которое исправляет ошибку — для Windows 11 предназначается KB5041585, а для Windows 10 выпущен апдейт KB5041580.

В том же случае, если пользователь застрял на этапе ввода ключа восстановления BitLocker, компания рекомендует войти в свою учётную запись Microsoft на сайте, скопировать искомый ключ и ввести его, как того требует BitLocker. Ранее софтверный гигант также напомнил о важности создания резервных копий данного ключа.

Данная ошибка затронула клиентов Microsoft, использующих Windows 10 и Windows 11. Кроме того, с багом столкнулись также пользователи серверных ОС — от Windows Server 2008 до Windows Server 2022.

В настоящее время функция шифрования данных BitLocker активируется только после соответствующих действий, произведённых пользователем, но в предстоящей версии Windows 11 24H2 компания Microsoft намерена включать данную функцию в автоматическом режиме в целом ряде случаев, а несколько дней назад даже снизила требования к устройствам, её поддерживающим.