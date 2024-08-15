Они могут выйти раньше обладателей чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Высокая конкуренция на рынке мобильных устройств заставляет производителей чипсетов наращивать свой потенциал, чтобы обогнать соперников — именно так действует компания MediaTek, которая, как утверждает информатор Digital Chat Station, прилагает все усилия, чтобы первые модели смартфонов, оснащённые флагманским чипом нового поколения Dimensity 9400, дебютировали раньше, чем устройства, снабжённые новейшей SoC Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizchina

Как утверждает информатор, первыми моделями смартфонов, которые получат чипсет MedaiTek Dimensity 9400, станут представители линеек Vivo X200 и Oppo Find X8 — по данным источника, они выйдут раньше предстоящей серии Xiaomi 15, снабжённой чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

В прошлые годы Qualcomm обычно представляла свои новейшие чипы раньше своего соперника, поэтому если информация подтвердится, то это означает, что MediaTek намеревается изменить сложившуюся традицию, презентовав свой новейший флагманский чипсет раньше конкурента.

Согласно предыдущим утечкам, чип MediaTek Dimensity 9400 предложит высокую энергоэффективность, характеризуясь на 30% меньшим энергопотреблением по сравнению с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 при равных условиях, а также демонстрирует на 30% более высокую производительность на фоне возможностей модели предшествующего поколения, что позволит ему на равных конкурировать с SoC Snapdragon 8 Gen 4.

Также ожидается, что MediaTek Dimensity 9400 станет первым чипом для смартфонов, использующим память LPDDR5X со скоростью 10.7 Гбит/c, являющуюся наиболее быстрой в отрасли.

Отмечается, что Qualcomm официально объявила о презентации своего новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 4 в рамках Snapdragon Summit 2024, стартующего 21 октября, в то время как MediaTek к настоящему времени хранит молчание.