Новинка получит чип Dimensity 6300 и 50 Мп основную камеру.

Компания Oppo готовится расширить ассортимент своих смартфонов, представив на глобальном рынке новую модель, получившую название Oppo A80 5G, изображениями и информацией о характеристиках которой делится сайт 91Mobiles, сообщает издание Gizmochina.

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Согласно опубликованным рендерам, смартфон Oppo A80 5G, который может быть переименованной версией модели Oppo A3 Energy Edition, недавно выпущенной в Китае, получит плоский дизайн с дисплеем, обрамлённым тонкими боковыми рамками и снабжённым вырезом для селфи-камеры, и чуть выступающим модулем камеры.

Новинка оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 6.67-дюймовой панелью с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2 объёмом 256 ГБ.

На задней панели устройства имеется основная 50 Мп камера, дополненная 2 Мп сенсором, вероятно, датчиком глубины и светодиодной вспышкой, а на фронтальной стороне располагается 8 Мп селфи-камера. Обеспечивает питанием новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч, поддерживающая быструю 45-Вт зарядку SuperVOOC.

Кроме того, устройство снабжено портом USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъёмом, поддержкой Wi-Fi 5 и NFC, а также имеет целый набор функции ИИ, в том числе AI Eraser для редактирования фотографий, AI LinkBoost для оптимизации сети и AI Charging для продления срока службы аккумулятора.

Источник фото: 91Mobiles

Работает новинка на ColorOS 14.0.1, основанной на Android 14. Модель представлена в фиолетовом и чёрном цветовых оформлениях, к которым может присоединиться и версия, выполненная в зелёных оттенках.

Стоимость смартфона Oppo A80 5G в Европе составит 249 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Информации о дате запуска новинки в настоящий момент не предоставляется.