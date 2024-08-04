Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Опубликованы изображения, цена и характеристики смартфона Oppo A80 5G
Новинка получит чип Dimensity 6300 и 50 Мп основную камеру.

Компания Oppo готовится расширить ассортимент своих смартфонов, представив на глобальном рынке новую модель, получившую название Oppo A80 5G, изображениями и информацией о характеристиках которой делится сайт 91Mobiles, сообщает издание Gizmochina.

реклама

Согласно опубликованным рендерам, смартфон Oppo A80 5G, который может быть переименованной версией модели Oppo A3 Energy Edition, недавно выпущенной в Китае, получит плоский дизайн с дисплеем, обрамлённым тонкими боковыми рамками и снабжённым вырезом для селфи-камеры, и чуть выступающим модулем камеры.

Новинка оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 6.67-дюймовой панелью с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2 объёмом 256 ГБ.

На задней панели устройства имеется основная 50 Мп камера, дополненная 2 Мп сенсором, вероятно, датчиком глубины и светодиодной вспышкой, а на фронтальной стороне располагается 8 Мп селфи-камера. Обеспечивает питанием новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч, поддерживающая быструю 45-Вт зарядку SuperVOOC.

Кроме того, устройство снабжено портом USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъёмом, поддержкой Wi-Fi 5 и NFC, а также имеет целый набор функции ИИ, в том числе AI Eraser для редактирования фотографий, AI LinkBoost для оптимизации сети и AI Charging для продления срока службы аккумулятора.

Источник фото: 91Mobiles

Работает новинка на ColorOS 14.0.1, основанной на Android 14. Модель представлена в фиолетовом и чёрном цветовых оформлениях, к которым может присоединиться и версия, выполненная в зелёных оттенках.

Стоимость смартфона Oppo A80 5G в Европе составит 249 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Информации о дате запуска новинки в настоящий момент не предоставляется.

#oppo a80
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
7
Сатурн выбросил комету A117uUD в межзвездное пространство со скоростью 10 800 км/ч
5
ВС РФ вошли в еще три населенных пункта на Покровском направлении
+
После объявления Intel о сокращении 15 000 сотрудников акции производителя чипов упали на 20%
+
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
2
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
2
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
4
Турция спускает на воду второй корвет MILGEM для ВМС Украины
2
Китай может прийти к самодостаточности в изготовлении оборудования для выпуска микросхем
4
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
7
На выставке «Московский транспорт 2030» был показан прототип российского электромобиля «Молния»
3
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
Великобритания приостановила два своих крупных проекта в сфере искусственного интеллекта
+
BMW запатентовала технологию, основанную на надувных аэродинамических элементах
+
В Саудовской Аравии показали первые рендеры будущего инновационного футбольного стадиона Neom
+
Micron начинает серийное производство самой быстрой в мире флэш-памяти NAND 9-го поколения
+
Какой автомобиль в США, Германии и Китае можно купить за цену прокачанной российской Lada Vesta
2
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1

Популярные статьи

"Искандер-1000": особенности новейшего ОТРК и отличия от предшественника
+
"Bulsae-2" - лазерный "Фагот" из КНДР
1
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
1
20 функций Windows 11, о которых вы могли не знать, но которые стоит попробовать
2
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
10
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
149
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
31
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
38
Как оперативно преобразовать видео в 4K
13

Сейчас обсуждают

Дмитрий Перевертов
19:19
Да, вот только до 22 года Газпром на газе зарабатывал 60-80 миллиардов долларов в год, а теперь -600 миллиардов рублей
BI: Европа продолжает покупать российский газ, потому что США решили заработать на торговле с Азией
Sergey Kolovrat
19:13
У стрелковки/магии нет прицела, в оригинале ты фокусишься на враге через ЛКМ.
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
АЕV
19:12
Да это и дураку понятно но только не патриотично настроенному зрителю российского ТВ
Google не связан с массовыми перебоями в работе YouTube
Windmark
19:10
Не имея денег нехрен тогда пыркаться . Даже во время выхода 5000х райзенов я отвалил за 5600х и х570 почти 40к , при этом имел ещё дорогущий b die за 18к . На этих потрохах и сижу до сих пор , только...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Dark_Cloud
19:08
Пфф, уже разработаны самонаводящиеся ножницы с искусственным интеллектом и маленькими крылышками, которые будут этот кабель перерезать хоспаде, какая дичь
Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
Enforsen Bsv
19:08
За сбитый фу16 - назван ценник 16 миллионов рублей. "Доброй охоты всем нам" на бандерлогов.
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
N1ghtwish
19:07
Ну на тот момент он был топовым, как сменили менеджера по продажам, стал плохим.
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
lion77815
19:07
У кремлевских агония
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
Windmark
19:06
Хорошая шутка
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Lokingir
19:06
Весь смысл этой истории тянуть человеческие ресурсы за бесценнок. Поэтому они и готовы идти на любые риски.
Bloomberg: Инвесторы начинают разочаровываться в технологии искусственного интеллекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем