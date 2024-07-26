Новинка предназначена для киберспортсменов.

Компания AOC продолжает расширять ассортимент своих игровых мониторов, презентовав новую модель для киберспортсменов, получившую название AGON PRO AG246FK и впечатляющие возможности, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/AOC

Игровой монитор AOC AGON PRO AG246FK снабжается панелью, называемой производителем «Ultra-Fast TN eSports» и характеризующейся крайне высокой частотой обновления, составляющей 540 Гц, и низким временем отклика MPRT и GtG, равным всего 0.3 и 0.5 мс соответственно, что должно заинтересовать профессиональных киберспортсменов.

Кроме того, новинка имеет диагональ 24.1 дюйма, разрешение 1080p (1920x1080 точек), коэффициент статической контрастности 1000:1, пиковую яркостью 400 нит, сертификат VESA DisplayHDR 400 и охватывает 94.7 % цветового пространства DCI-P3.

Игровая направленность монитора также подтверждается поддержкой технологии Adaptive Sync, устраняющий разрывы изображения в процессе игры. Помимо этого, новинка снабжается функцией фильтрации синего света и подсветкой без мерцания, что позволяет снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий.

Монитор оснащён тремя видеовходами, в состав которых входят два порта HDMI 2.0, обеспечивающих частоту обновления до 240 Гц, и одним разъёмом DisplayPort 1.4, не имеющим подобных ограничений. Помимо этого, новинка имеет четыре порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, позволяющих подключать и снабжать энергией периферийные устройства, а также один 3.5-мм аудиоразъём.

Для удобного регулирования положения монитора предусмотрена эргономичная подставка, а для монтажа устройства на стену имеется крепление VESA 100x100 мм.

Игровой монитор AOC AGON PRO AG246FK поступит в продажу в середине августа, а его стоимость в Великобритании и Евросоюзе составит 599 фунтов стерлингов и 699 евро соответственно.