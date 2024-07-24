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Стоимость Xiaomi Mix Flip на европейском рынке будет значительно выше цены смартфона в Китае
Одним из первых европейских рынков, на котором появится новинка, станет болгарский.

Недавно представленный в Китае складной смартфон Xiaomi Mix Flip вскоре покинет пределы китайского рынка и появится в европейской рознице, что подтверждает представитель производителя в Болгарии, говорится в материале издания Notebookcheck.

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Источник фото: Gizmochina

Смартфон Xiaomi Mix Flip, получивший SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, внешний дисплей изогнутой формы с диагональю 4.01 дюйма, внутренний 6.86-дюймовый экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X и накопитель USF 4.0 объёмом до 1 ТБ, двойную камеру на внешней стороне, представленную основным модулем на 50 Мп с OIS и 50-Мп телеобъективом с двукратным оптическим увеличением, 32-Мп селфи-камеру и аккумулятор ёмкостью 4780 мА·ч, в Китае был оценён от 5999 юаней (825 долларов) за младшую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256-ГБ хранилищем до 7299 юаней (1004 доллара) за вариант 16 ГБ+1 ТБ.

В Европе же стоимость Xiaomi Mix Flip, исходя из слов Николая Нанкова, являющегося главой болгарского подразделения производителя, будет составлять 2600 левов (1400 долларов), что значительно выше даже старшей модификации смартфона, предлагающейся в Китае.

Точную дату европейского запуска Xiaomi Mix Flip представитель компании не назвал, но сообщил, что новинка будет доступна после 15 августа, а Болгария станет одной из пяти стран Центральной и Восточной Европы, где состоится дебют новой модели.

Отмечается, что по объёмам продаж своих смартфонов Xiaomi занимает лидирующие позиции в Болгарии, уступая лишь Samsung и превосходя Apple с долей, составляющей 25 процентов, поэтому выход новинки на болгарском рынке не удивителен.

#xiaomi mix flip
Источник: notebookcheck.net
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