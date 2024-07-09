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Nvidia выпускает свежий драйвер для видеокарт GeForce GTX 600 и новее с поддержкой Windows 7 и 8.x
Весьма редкое, но приятное для некоторых пользователей событие.

Обновления графических драйверов для устаревших версий операционных систем и видеокарт, основанных на старых архитектурах, очень не часто выпускаются производителями, поэтому сегодняшний релиз драйверов от NVIDIA — случай достаточно редкий, говорится в материале сайта Neowin.

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Источник фото: Windows Blog

Сообщается, что Nvidia выпускает новые графические драйверы версии 475.14, совместимые с операционными системами Windows 7, 8 и 8.1, а также поддерживающие не только сравнительно новые видеокарты, но и модели, вышедшие более 12 лет назад — в список попали модели с архитектурой Kepler, начиная от GeForce GT 630, и новее, вплоть до видеоадаптеров предыдущего поколения на основе архитектуры Ampere.

Как отмечает источник, новая версия драйверов от Nvidia не предназначена для повышения производительности видеокарт или поддержки только что вышедших игр, не принесёт новых функций и не устранит ошибки, а лишь предназначена для исправления выявленных проблем с безопасностью, что тоже немаловажно.

Кроме того, данный драйвер не имеет сертификата WHQL, так как предназначается для устаревших версий Windows, которые официально не поддерживаются Microsoft.

Как говорится в документации к новой версии драйвера Nvidia, с октября 2021 года повышение производительности, новые функции и исправления ошибок доступны только для устройств, работающих на Windows 10 и Windows 11. Также отмечается, что с сентября текущего года Windows 7 лишится критических обновлений безопасности.

Информации о том, что именно исправляет новая версия драйвера, пока не предоставляется, но Nvidia обещает опубликовать её в ближайшем будущем.

#nvidia
Источник: neowin.net
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