Ранее апдейт стал доступен для Galaxy Watch6 и Watch6 Classic.

Компания Samsung расширяет список моделей умных часов, для которых доступно бета-обновление One UI 6 Watch, получившее целый ряд новых функций с использованием технологий искусственного интеллекта — теперь воспользоваться новыми возможностями смогут обладатели не только Galaxy Watch6 и Watch6 Classic, но и Galaxy Watch4 и Watch5, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: Wareable

Обновление One UI 6 Watch beta расширяет возможности умных часов по предоставлению отчётов о здоровье и самочувствии пользователей, используя при этом технологии искусственного интеллекта. Одним из ключевых нововведений является функция Energy Scores, объединяющая показатели сна с другими параметрами для более точной оценки физической и умственной работоспособности пользователя.

Кроме того, бета-версия имеет улучшенные механизмы анализа и предлагает более детальные данные о качестве сна, в том числе частоте дыхания, сердечных ритмов и времени, которое требуется пользователю для засыпания.

Помимо этого, обновление приносит и ряд функциональных улучшений, в том числе возможность управления жестами, просто наклоняя запястье вперёд или назад, выбора приложений, которые могут отправлять уведомления прямо на умные часы, автоматической активации Bluetooth-соединения при запуске воспроизведения на устройстве, что упрощает процесс подключения беспроводных наушников или динамиков, и сохранения изображений из сообщений.

Несмотря на то, что официальное объявление о новых возможностях ожидается лишь 10 июля на мероприятии Galaxy Unpacked, обладатели Galaxy Watch6, Watch5 и Watch4 могут скачать бета-версию One UI 6 Watch при помощи приложения Samsung Members уже сейчас, чтобы проверить, насколько полезны и необходимы новые функции.