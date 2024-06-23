Это позволит интегрировать накопители энергии в кристалл.

Проблема хранения достаточного количества энергии в накопителях является одним из основных препятствий на пути к выпуску более автономных мобильных устройств, поэтому учёные по всему миру работают над новыми технологиями в данной области — крупный прорыв в сфере хранения энергии может быть совершён благодаря разработке специалистов Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли и Калифорнийского университета в Беркли, сообщается в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

В настоящее время мировые специалисты исследуют различные способы создания более энергоэффективных устройств, в связи с чем изучается возможность интеграции накопителей энергии непосредственно в микрочипы, что минимизирует потери, возникающие при передаче энергии между различными компонентами, но существуют преграды в виде требований по хранению достаточного количества энергии и быстрой её доставке потребителю. Новое исследование учёных, опубликованное в журнале Nature, демонстрирует, что данные недостатки удалось исключить.

Сообщается, что специалисты разработали так называемые микроконденсаторы, которые изготовлены из специальных тонких плёнок оксида гафния и оксида циркония для достижения эффекта отрицательной ёмкости. Для увеличения способности накопления энергии между плёнками были помещены тонкие слои оксида алюминия, после чего полученный материал был встроен в структуру конденсатора, что позволило добиться впечатляющих результатов — по сравнению с лучшими электростатическими конденсаторами плотность энергии была увеличена в 9 раз, а плотность мощности повысилась в 170 раз, что намного выше ожидаемых показателей.

Как отмечают исследователи, данная разработка позволит реализовать способ хранения и подачи энергии при помощи микроконденсаторов, полностью интегрированных в кристалл, что может открыть новые горизонты в микроэлектронике.