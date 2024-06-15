Новинка может дебютировать раньше, чем предполагалось.

Несмотря на то, что последние новости были больше сосредоточены на предстоящем флагманском смартфоне OnePlus 13, выход более доступной модели Nord CE 4 Lite от китайской компании, судя по всему, состоится раньше, о чём свидетельствует появление новинки в базе данных Geekbench, магазине Amazon и ряде других источников, говорится в публикации сайта NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/Gadget Bits

Сообщается, что в скором времени OnePlus выпустит Lite-версию модели Nord CE 4, которая, судя по всему, будет представлять собой переименованный Oppo K12x, вышедший на китайском рынке с чипсетом Snapdragon 695. При этом источник отмечает, что Nord CE 4 Lite может быть снабжён чипом Snapdragon 6s Gen 3, который, как подтвердила Qualcomm, является усовершенствованной версией Snapdragon 695. Данный чипсет предназначается для моделей среднего и нижнего ценовых диапазонов.

База данных Geekbench не даёт чёткого ответа на вопрос, какой именно чип будет использоваться в Nord CE 4 Lite, но указывает на наличие чипсета, имеющего 6 ядер с тактовой частотой 1.8 ГГц и двух ядер, работающих на частоте 2.2 ГГц, что соответствует характеристикам Snapdragon 695, хотя неизвестно, в каком режиме работало устройство. Кроме того, тестируемый образец получил 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14. В одноядерном тесте экземпляр набрал 894 очка, а в многоядерном — 1963 балла.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Ожидается, что смартфон OnePlus Nord CE 4 Lite будет обладать OLED-панелью с диагональю 6.67 дюйма, разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, двойной камерой на 50 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 5500 мА·ч, который можно будет заряжать при помощи 80-Вт проводной зарядки.

Источник фото: NotebookCheck/Amazon India

Ранее ряд источников предполагал, что новинка дебютирует 24 июня, но Amazon India указывает, что смартфон появится чуть раньше, а именно 18 июня.