Оба чипсета имеют схожие характеристики.

Неделю назад Qualcomm представила свой новый чипсет Snapdragon 6s Gen 3, который, как заметили специалисты, по своим техническим характеристикам весьма схож с чипом Snapdragon 695, выпущенным три года назад, и сегодня компания подтвердила эти догадки журналистам сайта Android Authority.

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Источник фото: Gizmochina

Чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 имеет практически идентичный модельный номер со Snapdragon 695, отличаясь лишь на пару букв (SM6375-AC против SM6375), а также производится по тому же 6-нм технологическому процессу, что и модель 2021 года выпуска. Кроме того, оба чипсета имеют одну и ту же конфигурацию, представленную кластерами из 2+6 ядер, и практически идентичные возможности камер, видеоядра и беспроводной связи.

В своём заявлении сайту Android Authority представители Qualcomm подтвердили, что чипсет Snapdragon 6s Gen 3 является ребрендингом SoC Snapdragon 695, но подчеркнули, что новый чип отличается от модели 2021 года производства рядом улучшений, что обеспечивает более высокую производительность процессора, графического ядра и искусственного интеллекта.

Ранее специалисты отмечали, что новинка действительно может достигать более высоких тактовых частот CPU по сравнению с предшественником (2.3 ГГц против 2.2 ГГц), но теперь Qualcomm заявляет, что графический процессор и возможности ИИ также получили прирост.

При этом Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 продолжает оставаться лишь несколько доработанной версией чипа трёхлетней давности, хотя новинка и не претендует на высокие позиции, предназначаясь для моделей среднего и нижнего ценовых диапазонов.