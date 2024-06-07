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В Минпромторге рассказали о сроках первого полёта импортозамещённого самолёта SJ-100
В настоящий момент воздушный лайнер проходит ряд проверок.

В России продолжаются работы по максимальному импортозамещению узлов и агрегатов для отечественных самолётов, часть из которых будет введена в эксплуатацию в ближайшем будущем — как заявил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов в разговоре с журналистами новостного издания «РИА Новости», в следующем году состоится первый полёт импортозамещённого узкофюзеляжного самолёта SJ-100.

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Источник фото: РИА Новости/ОАК

По его словам, лётным испытаниям SJ-100, намеченным на 2025 год, предшествовали многочисленные проверки согласно требованиям сертификации и технических регламентов, что является весьма важным этапом, который в будущем может предотвратить возможные проблемы с самолётом и даже возникновение аварийных ситуаций, поэтому сдвиг сроков поставок воздушных судов является вполне обоснованным.

Также министр отметил, что несмотря на существующие задержки со вводом в эксплуатацию импортозамещённых магистральных самолётов, их количество, планируемое к производству до 2030 года, остаётся без каких-либо существенных корректив.

Российский ближнемагистральный самолёт SJ-100, принадлежащий к семейству воздушных лайнеров Superjet, будет оснащён максимальным количеством отечественных деталей и агрегатов, в том числе двигателем ПД-8.

#sj-100
Источник: ria.ru
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15:33
яндекс - дериватив гугла, там всё куплено. Более менее похожая на правду поисковая выдача от поисковиков opentext и aport.
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PanzerK
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Амитабх Баччан
15:29
Поискоая выдача гугла нерепрезентативна и куплена, это всем известный факт.
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Mocus
15:27
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Амитабх Баччан
15:25
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Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
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