В настоящий момент воздушный лайнер проходит ряд проверок.

В России продолжаются работы по максимальному импортозамещению узлов и агрегатов для отечественных самолётов, часть из которых будет введена в эксплуатацию в ближайшем будущем — как заявил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов в разговоре с журналистами новостного издания «РИА Новости», в следующем году состоится первый полёт импортозамещённого узкофюзеляжного самолёта SJ-100.

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Источник фото: РИА Новости/ОАК

По его словам, лётным испытаниям SJ-100, намеченным на 2025 год, предшествовали многочисленные проверки согласно требованиям сертификации и технических регламентов, что является весьма важным этапом, который в будущем может предотвратить возможные проблемы с самолётом и даже возникновение аварийных ситуаций, поэтому сдвиг сроков поставок воздушных судов является вполне обоснованным.

Также министр отметил, что несмотря на существующие задержки со вводом в эксплуатацию импортозамещённых магистральных самолётов, их количество, планируемое к производству до 2030 года, остаётся без каких-либо существенных корректив.

Российский ближнемагистральный самолёт SJ-100, принадлежащий к семейству воздушных лайнеров Superjet, будет оснащён максимальным количеством отечественных деталей и агрегатов, в том числе двигателем ПД-8.