Обнаруженная экзопланета обладает схожей с Землей средней температурой и может иметь воду в жидком состоянии.

Поиск экзопланет, потенциально пригодных для зарождения жизни, ведётся учёными уже не один десяток лет, в течение которых было найдено некоторое количество кандидатов на данную роль, а новое открытие астрономов добавляет в список планет, где, возможно, присутствуют живые организмы, ещё одного претендента, который, к тому же, находится на весьма близком по космическим меркам от нас расстоянии, пишет сайт TechSpot.

Экзопланета в представлении художника. Источник фото: Pixabay

Согласно статье, опубликованной в журналах The Astrophysical Journal Letters и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, экзопланета Gliese 12b, находящаяся в созвездии Рыб и удалённая от Земли примерно на 40 световых лет, может быть обитаемой, так как на ней, как считают учёные, соблюдается ряд требований, предполагающих зарождение и развитие живых организмов.

Обнаруженная экзопланета по размерам сопоставима с нашей планетой и вращается вокруг холодного красного карлика Gliese 12, размер которого составляет лишь 27% от нашего Солнца, производя полный оборот за 12,8 дня. Несмотря на то, что температура родительской звезды Gliese 12b достигает около 60% от соответствующего показателя Солнца, экзопланета получает от своего светила больше энергии благодаря тому, что расположена на крайне близком к нему расстоянии, составляющем всего семь процентов расстояния от Земли до Солнца.

Из расчётов учёных следует, что в связи со столь удачным расположением средняя температура на поверхности Gliese 12b является вполне комфортной по земным меркам, составляя около 42 °C, что предполагает возможность наличия на экзопланете воды в жидком состоянии, необходимой для поддержания жизни.

Астрономы, обнаружившие Gliese 12b, считают, что данная экзопланета является одним из лучших кандидатов для дополнительного изучения с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб с целью подробного исследования особенностей её атмосферы и возможности её наличия на подобных планетах, вращающихся вокруг холодных звёзд.