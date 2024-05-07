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Windows 11 24H2 может запустить функцию шифрования BitLocker в фоновом режиме, снизив быстродействие
Пользователи могут даже не подозревать, из-за чего снизилась производительность их систем.

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Специалисты Microsoft продолжают совершенствовать свою операционную систему Windows 11 и в скором времени планируют выпустить её новую версию 24H2, которая получит целый ряд новых функций, но при этом может доставить пользователям неприятности — как говорится в материале сайта Neowin, ссылающегося на информацию, опубликованную журналистами издания Deskmodder, в новой версии ОС по умолчанию может быть включена функция шифрования дисков BitLocker, которая может стать причиной падения производительности.

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Источник фото: Fusion IT

Как отмечает новостное издание, разработчики из Microsoft исправили некоторые ошибки, связанные с неправильной работой BitLocker, но, исходя из отчёта Deskmodder, могут автоматически её активировать в процессе установки новой версии Windows 11 24H2, причём это справедливо для целого ряда редакций данной ОС, в том числе Home.

Согласно результатам исследований, произведённых специалистами сайта, в процессе новой инсталляции Windows 11 24H2 функция BitLocker запускается в фоновом режиме, что может стать сюрпризом для пользователей. К счастью, её можно отключить в настройках.

Ранее некоторые версии Windows 11 уже грешили тем, что незримо активировали функцию шифрования BitLocker, приводя к значительному падению быстродействия даже самых быстрых твердотельных накопителей, а ничего не подозревающие пользователи ломали голову над этим вопросом. Также отмечается, что в ряде случаев восстановление зашифрованных данных может оказаться проблематичным.

#microsoft #windows 11 #windows 11 24h2
Источник: neowin.net
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