TikTok может столкнуться с трудностями не только в США, но и в ЕС.

Популярный видеосервис TikTok, принадлежащий пекинской компании ByteDance, испытывает колоссальное давление со стороны политиков в западных странах — сначала китайская площадка столкнулась с гонениями в США, а сейчас об ограничениях видеоплатформы заговорили и в Евросоюзе, пишет TechSpot.

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Недавно подписанный президентом США Джо Байденом законопроект содержит в себе пункты, принуждающие ByteDance продать TikTok стороннему покупателю, в противном же случае видеоплатформу ждёт ряд ограничений, ощутимо препятствующих работе сервиса в Соединённых Штатах Америки.

Европейский Союз может последовать примеру США, ограничив деятельность TikTok в Европе, о чём заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с журналистами, отметив, что возможность запрета китайского видеосервиса в ЕС не исключена.

Фон дер Ляйен отметила, что Европейская Комиссия стала первой организацией, запретившей использовать TikTok на корпоративных устройствах своим сотрудникам, добавив, что китайское приложение таит в себе значительную угрозу безопасности, поэтому его запрет оградит европейских пользователей от риска утечки конфиденциальных данных.

TikTok уже некоторое время находится под пристальным вниманием со стороны чиновников ЕС — видеоплатформе даже пришлось приостановить свою программу вознаграждений для европейских пользователей в связи с обвинениями в нарушении правил модерации контента согласно одному из пунктов Закона Евросоюза о цифровых услугах. Кроме того, китайский сервис обвиняют в неспособности обеспечения должной защиты европейских детей от воздействия нежелательных видеоматериалов.