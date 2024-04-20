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В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
Сборка Windows 10 версии 19045.4353 содержит баннер с настоятельным предложением по переходу.

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Компания Microsoft продолжает испытывать терпение пользователей Windows 10, предлагая им преодолеть новые испытания — как сообщает сайт Neowin, в одном из последних обновлений данной версии операционной системы внедрён баннер, который настоятельно рекомендует перейти с локальной учётки на учётную запись Microsoft в сети Интернет.

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Источник фото: PC World/Microsoft

Речь идёт об очередном обновлении Release Preview для инсайдеров Windows 10 версии 19045.4353, которая, помимо всего прочего, добавляет сообщение, в котором пользователям с локальными учётными записями настойчиво предлагается воспользоваться всеми преимуществами интернет-учётки Microsoft — к основным её достоинствам компания относит удобную привязку приложений Windows к имеющейся учётной записи, создание резервных копий необходимых данных и эффективное управление подписками, а также дополнительные меры безопасности.

Отмечается, что данное уведомление доступно не всем пользователям Windows 10, обновившимся до сборки 19045.4353, но все желающие увидеть данное сообщение могут воспользоваться утилитой ViVeTool для его активации.

Тем же, кто оказался не в восторге от назойливого баннера, рекомендуется перейти в раздел «Конфиденциальность», где выбрать пункт «Основные» и деактивировать параметр «Показывать предлагаемый контент в приложении ”Настройки”». Помимо этого, непосредственно в теле сообщения содержится кнопка, позволяющая его закрыть без особых трудностей.

Далеко не все пользователи положительно воспринимают пристальное внимание и «заботу» со стороны Microsoft, так как зачастую подобные нововведения не несут каких-либо полезных функций, а лишь назойливо предлагают новые продукты компании.

Чуть ранее некоторые пользователи Windows 10 после очередного обновления столкнулись с назойливым рекламным сообщением, содержащим призыв к немедленному переходу на Windows 11, несмотря на то, что до окончания срока поддержки Windows 10 осталось ещё около полутора лет. При этом пользователи отмечают, что баннер появляется во весь экран без учёта того факта, что в данный момент запущены какие-либо рабочие процессы, что заставляет клиентов Microsoft весьма негативно отзываться о подобных действиях компании.

#microsoft #windows 10
Источник: neowin.net
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