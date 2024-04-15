Microsoft настоятельно рекомендует своим клиентам переходить на новую версию ОС.

Несмотря на то, что до даты окончания поддержки операционной системы Windows 10 остаётся ещё целых полтора года, сотрудники компании Microsoft решили напомнить своим клиентам о данном событии, попутно настойчиво предлагая пользователям перейти на более новую Windows 11 посредством демонстрации всплывающего сообщения во весь экран, говорится в публикации издания Windows Central.

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Источник фото: PCMag / Microsoft

Как заявляют пользователи популярного сайта Reddit, последнее время на их компьютерах с операционной системой Windows 10 стали внезапно появляться всплывающие полноэкранные рекламные материалы, которые предупреждают о дате окончания поддержки данной версии ОС в следующем году, а также содержат советы и рекомендации по переходу на Windows 11.

Источник фото: Reddit

Тем пользователям, компьютеры которых не соответствуют минимальным системным требованиям для Windows 11, в рекламном сообщении советуют приобрести новые ПК и даже приводят рекомендации по данному процессу.

Пользователи отмечают, что всплывающие сообщения, появившиеся после установки обновлений Windows 10 несколько дней назад, являются достаточно назойливыми, возникая во весь экран даже в процессе работы за компьютером.

Кроме того, в рекламных материалах отсутствует кнопка о запрете их демонстрации в будущем, поэтому, просмотрев такое сообщение один раз, пользователь не застрахован от повторного появления того же самого рекламного контента.

Сообщается, что дата окончания поддержки Windows 10 назначена на 14 октября следующего года, после наступления которой пользователи данной версии ОС более не смогут получать бесплатные обновления, что потенциально представляет угрозу для компьютеров, подключённых к сети Интернет, так как найденные уязвимости более не будут исправляться, что позволит злоумышленникам использовать разнообразные «дыры» и эксплойты для несанкционированного доступа или совершения иных противоправных действий.

Отмечается, что клиенты Microsoft всё же смогут получать обновления безопасности и после 14 октября 2025 года, но для этого им придётся оформить платную подписку — для обычных пользователей сумма пока не называется, в то время как корпоративные клиенты должны будут заплатить 61 доллар США за первый год.

Использование всплывающих сообщений в рекламных целях является далеко не новой практикой для Microsoft, а учитывая тот факт, что, согласно данным сервиса StatCouner, доля использования Windows 11 во всём мире в марте текущего года составляла лишь 26.7 % против 69.1 % у Windows 10, желание компании привлечь как можно больше клиентов на новую версию ОС любыми способами вполне объяснимо, но вряд ли положительно воспринимается пользователями.