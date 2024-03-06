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WSJ: США разрабатывают перспективные беспилотные военные самолёты с искусственным интеллектом
Беспилотники смогут работать в паре с пилотируемыми летательными аппаратами.

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В настоящее время роль беспилотных летательных аппаратов в современных боевых действиях растёт, что ускоряет работы по усовершенствованию данных систем для применения в будущих военных операциях — как говорится в материале издания «Военное обозрение», ссылающегося на публикацию The Wall Street Journal, в США озаботились созданием перспективного беспилотного истребителя под управлением искусственного интеллекта.

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Источник фото: Breaking Defense/Lockheed Martin

Сообщается, что в рамках программы Collaborative Combat Aircraft в США приступили к реализации проекта, направленного на разработку беспилотных самолётов с искусственным интеллектом, которые, как планируется, будут более дешёвыми в производстве и эксплуатации по сравнению с пилотируемыми боевыми машинами, часть из которых беспилотники в будущем и должны заменить.

Предполагается, что в следующие пять лет на вооружение ВВС США поступит несколько сотен подобных летательных аппаратов, а общее их количество в рамках данной программы планируется довести до тысячи экземпляров.

Несмотря на то, что стоимость беспилотных самолётов будет сравнительно низкой, их разработка потребует значительных денежных средств — уже на старте проекта планируется потратить около шести миллиардов долларов. Проектом уже заинтересовались такие крупные игроки на рынке военных технологий, как Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman и другие.

Ожидается, что разрабатываемые беспилотные самолёты будут работать в паре с пилотируемыми аппаратами и выполнять ряд функций на переднем крае, тем самым уменьшая риски для пилотов. Беспилотники смогут атаковать цели, находящиеся в воздухе и на земле, при этом находясь в зоне действия ПВО вероятного противника.

Ранее стало известно, что российские самолёты шестого поколения смогут функционировать в рамках подобной концепции — беспилотник-компаньон с ИИ будет находиться на переднем крае, где риски попасть под вражеский огонь существенно выше, в то время как самолёт с экипажем расположится на безопасном расстоянии. При этом ряд экспертов отмечает главенствующую роль человека в принятии решений при возникновении нештатных ситуаций в ходе боя, где искусственный интеллект может допустить ошибку.

#искусственный интеллект #беспилотник
Источник: topwar.ru
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