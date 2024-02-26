При этом «робот» не сможет заменить человека, считает специалист.

В настоящее время в России активно разрабатываются модели самолётов шестого поколения, которые будут иметь ряд отличительных особенностей от своих предшественников, о чём в своём материале, опубликованном на сайте издания «ТАСС», рассказал научный руководитель ФАУ «ГосНИИАС» Евгений Федосов.

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Источник фото: Военное обозрение

По словам специалиста, с каждым новым поколением самолёты становятся всё более технически сложными в связи с появлением новых функций и возможностей — в основе современных и будущих моделей лежит перспективная сетецентрическая система, подразумевающая комплексный подход к управлению операциями и сопутствующими им действиями.

При этом отмечается растущая роль искусственного интеллекта, применяемого в современных боевых системах, а также невозможность отказа от участия человека в управлении авиационной техникой, так как человеческий интеллект, в отличие от искусственного, обладает таким немаловажным преимуществом, как интуиция, позволяющая принимать правильные решения при возникновении нестандартных ситуаций — по мнению эксперта, ИИ обладает высоким быстродействием и большим объёмом данных, но в бою этого может оказаться недостаточно, поэтому «машина» должна стать помощником для пилота, упростив выполнение сложных задач, но не его заменой.

Перспективные российские самолёты шестого поколения, по словам специалиста, будут работать в паре с беспилотными летательными аппаратами, которые смогут управляться искусственным интеллектом, натренированным для выполнения типовых задач. При этом существует ряд проблем, которые ещё предстоит решить — для управления беспилотником должен использоваться новый подход, противодействующий возможным уловкам противоборствующей стороны, которая попытается ввести ИИ в заблуждение.

По мнению эксперта, беспилотник-компаньон должен будет работать на переднем крае, в то время как самолёт, пилотируемый человеком, будет находиться на безопасном расстоянии во избежание поражения со стороны противника, в арсенале которого могут иметься дальнобойные ракеты. Кроме того, дрон можно будет использовать в режиме «камикадзе».

Специалист отмечает, что будущее за многофункциональными самолётами, обладающими целым рядом сложных систем и технологий, что увеличивает их возможности, но негативно влияет на стоимость, поэтому их разработкой и массовым производством смогут заниматься только экономически развитые страны.