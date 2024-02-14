Данные космические аппараты принадлежат к ранней модификации.

Американская компания SpaceX заявила о предстоящем выводе с орбиты около сотни своих спутников, принадлежащих к группировке аппаратов, обеспечивающих работу глобальной коммуникационной системы Starlink, говорится в публикации сайта SpaceNews.

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Источник фото: Wccftech/ErcXspace/Twitter

Как сообщают представители SpaceX, в ближайшем будущем будет осуществлён управляемый сход с орбиты около ста спутников Starlink ранней модификации, объясняя своё решение тем, что, хотя в настоящий момент данные космические аппараты функциональны и маневренны, в дальнейшем, согласно проведённым исследованиям, они могут прийти в негодность из-за обнаруженной ошибки, подробности о которой пока не разглашаются.

Исходя из заявления американской компании, спутники Starlink будут сходить со своей стандартной орбиты в течение около полугода, при этом сохраняя все свои функции и возможность маневрировать во избежание возникновения аварийных ситуаций и опасности столкновения с другими космическими объектами, находящимися на околоземной орбите.

В SpaceX отметили, что вывод из эксплуатации спутников ранней модификации не повлияет на качество предоставляемых компанией услуг, добавив, что корпорация может своевременно заменять вышедшие из строя космические аппараты на новые.

Согласно информации, основанной на статистических данных Джонатана Макдауэлла, в настоящий момент на околоземной орбите находится группировка, состоящая из 5438 спутников Starlink, 338 из которых принадлежат к аппаратам ранней модификации, запущенным в числе первых в период с 2019 по 2020 года.

Нахождение столь большого числа спутников на орбите Земли вызывает у некоторых специалистов опасения о росте количества космического мусора и безопасности аппаратов на околоземной орбите, что приводит к необходимости выработки единых правил регулирования числа спутников и их технического обслуживания.

По словам ряда специалистов, данные правила могут быть введены в ближайшие несколько лет, причём на уровне государств, тем более, что компания SpaceX уже работает над их созданием.