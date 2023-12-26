Авиадвигатели уже установлены на тестовых образцах.

Российский ближнемагистральный воздушный лайнер Sukhoi Superjet 100 в рамках программы импортозамещения получил новые двигатели отечественного производства, а в ближайшем будущем будет испытан в воздухе — об этом в разговоре с журналистами канала «Россия 24» рассказал глава ОАК Юрий Слюсарь, сообщает «РИА Новости».

реклама

Источник фото: РИА Новости, пресс-служба ОАК

По словам генерального директора компании, российские авиадвигатели ПД-8 уже установлены на тестовых образцах SJ-100, и отечественные специалисты проводят работы по выявлению слабых мест и недочётов агрегатов самолёта на земле, ожидая выдачи разрешения на первый испытательный полёт, который, предположительно, состоится в начале 2024 года.

В конце лета российский самолёт Superjet 100, получивший более 40 систем и узлов отечественного производства, уже испытывался в воздухе, но тогда он был оснащён двигателем SaM146, который разрабатывался совместно с Францией.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, глава ОАК рассказал о возможностях замены российско-французского двигателя на отечественный ПД-8 на всех самолётах этой серии — по его словам, данный вопрос уже находится на рассмотрении, но необходимо учитывать загруженность российской производственной базы, выпускающей двигатели в первую очередь для новых самолётов, а также экономический эффект от данных мероприятий.